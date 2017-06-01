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هام للمغاربة.. طقس حار اليوم بهذه المناطق

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 11:31 هام للمغاربة.. طقس حار اليوم بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة.. طقس حار اليوم بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار باللوكوس والسهول الداخلية والسايس وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

شوف تيفي:


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار باللوكوس والسهول الداخلية والسايس وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب مخفضة على السواحل خلال الصباح والليل حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية محليا.

وخلال الزوال والمساء ستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية معتدلة محليا فوق مرتفعات الريف والسايس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح شرقية، معتدلة الى محليا قوية بمنطقة طنجة وضعيفة من القطاع الشمالي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة داخل الغرب واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط و والماس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و42 درجة بالسايس وشرق الأقاليم الجنوبية وداخل اللوكوس والغرب، وما بين 34 و39 درجة بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وغرب الاقاليم الجنوبية، وما بين 29 و 34 درجة بالمنطقة والسهول المحيطية، وما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ في الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالوغاز وقليل الهيجان على طول سواحل المحيط.


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