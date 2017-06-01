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عاجل:الحكومة الفرنسية تُقدم استقالتها بعد هذا التعديل

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 11:19 عاجل:الحكومة الفرنسية تُقدم استقالتها بعد هذا التعديل | دولي
عاجل:الحكومة الفرنسية تُقدم استقالتها بعد هذا التعديل
أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية ان رئيس الوزراء ادوار فيليب سيقدم اليوم الاثنين استقالة حكومته قبل ''تعديل تقني'' غداة الانتخابات التشريعية التي منحت الرئيس الجديد أغلبية ساحقة في الجمعية

شوف تيفي:

 

أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية ان رئيس الوزراء ادوار فيليب سيقدم اليوم الاثنين استقالة حكومته قبل "تعديل تقني" غداة الانتخابات التشريعية التي منحت الرئيس الجديد أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية.

وقال كريستوف كاستانير لاذاعة "ار تي ال" ان "رئيس الوزراء سيقدم في الساعات المقبلة" استقالته "حسب الاعراف اليوم ".

وأضاف "في الأيام المقبلة سيتم تشكيل حكومة جديدة تحت سلطة ادوار فيليب على ما اعتقد"، مشيرا الى تعديل "تقني لن يكون كبيرا".

وفاز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأغلبية نيابية ساحقة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد وشهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، ليكتسح بذلك سائر الأحزاب ويحصل على تفويض يطلق يده في تنفيذ اصلاحاته الموعودة.

وحصل حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه "الحركة الديموقراطية" على 341 مقعدا من اصل 566، بحسب ارقام وزارة الداخلية، يضاف اليها 11 مقعدا مخصصة للفرنسيين في الخارج لم تصدر نتائجها

 

 

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