رائع وبالصور..مصلون واصلوا الصلاة في مكان فاجعة مجزرة لندن بعد الحادث ﻿

كشفت قناة ''سكاي نيوز'' أن المسلمين في مسجد فينسبري بارك، الذي شهد هجوم دهس عدد من المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة التراويح، قاموا بآداء الصلاة بنفس المكان.

"شوف تيفي"

كشفت قناة "سكاي نيوز" أن المسلمين في مسجد فينسبري بارك، الذي شهد هجوم دهس عدد من المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة التراويح، قاموا بآداء الصلاة بنفس المكان.

وأوضحت القناة أن المصلين، وقفو ا للصلاة في خشوع قرب المسجد بالرغم من إخلاء الشرطة البريطانية للمكان لدواعي أمنية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البريطانية، أعلنت صباح يومه الاثنين، أنها تتعامل مع الحادث الذي شهده مسجد فينسبري بارك شمالي لندن، كحادث إرهابي.