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عاجل..الشرطة البريطانية تؤكد أن الهجوم على المصلين المسلمين بلندن حادث إرهابي | دولي

عاجل..الشرطة البريطانية تؤكد أن الهجوم على المصلين المسلمين بلندن حادث إرهابي

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عاجل..الشرطة البريطانية تؤكد أن الهجوم على المصلين المسلمين بلندن حادث إرهابي

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 10:46 عاجل..الشرطة البريطانية تؤكد أن الهجوم على المصلين المسلمين بلندن حادث إرهابي | دولي
عاجل..الشرطة البريطانية تؤكد أن الهجوم على المصلين المسلمين بلندن حادث إرهابي
أعلنت الشرطة البريطانية،يومه الاثنين، إنها تتعامل مع الهجوم الذي استهدف مسجدا في لندن، وأوقع قتيلا و10 جرحى حسب آخر المعطيات الرسمية، باعتباره عملا إرهابيا.

"شوف تيفي"

أعلنت الشرطة البريطانية،يومه الاثنين، إنها تتعامل مع الهجوم الذي استهدف مسجدا في لندن، وأوقع قتيلا و10 جرحى حسب آخر المعطيات الرسمية، باعتباره عملا إرهابيا.


وحسب مصادر إعلامية فقد أعلن المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية نيل باسو "أن جميع ضحايا الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل من المسلمين"

وقال باسو، خلال مؤتمر صحفي بلندن، أنه لا دليل توفر على الفور بشأن حدوث عملية طعن عقب واقعة الدهس، مضيفا إلى أن اثنين من المصابين في حالة "خطرة"، مشيرة إلى أن تكون العملية قد جرى تنفيذها بشكل منفرد، موضحا أن المصلين ساعدوا الشرطة على اعتقال المنفذ.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة البريطانية الهجوم المعطيات الرسمية مكافحة الإرهاب

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