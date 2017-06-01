صادم وجد مؤلم..طفل ينتحر بمدينة البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة ديور الديوانة بالحي المحمدي بالبيضاء، شهدت مساء أمس الأحد، فاجعة حقيقية، بطلها طفل في عمر الزهور ، قام بالانتحار لأسباب تبقى مجهولة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة ديور الديوانة بالحي المحمدي بالبيضاء، شهدت مساء أمس الأحد، فاجعة حقيقية، بطلها طفل في عمر الزهور ، قام بالانتحار لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الطفل البالغ من العمر حوالي 11 سنة، عمد إلى خنق نفسه والانتحار وسط منزل أسرته في غفلة من والديه، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.