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بالصور..المثلي أدومي يُفارق الحياة؟؟وغضب عارم بالفايسبوك

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 07:49 بالصور..المثلي أدومي يُفارق الحياة؟؟وغضب عارم بالفايسبوك | مجتمع
بالصور..المثلي أدومي يُفارق الحياة؟؟وغضب عارم بالفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والتي ظهر خلالها المثلي الطنجاوي الشهير ''أدومي'' مغطى بـ''الكفن'' ما جعل البعض من النشطاء يعتقدون بأنه فارق الحياة فعلا كما تم

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والتي ظهر خلالها المثلي الطنجاوي الشهير ''أدومي'' مغطى بـ''الكفن'' ما جعل البعض من النشطاء يعتقدون بأنه فارق الحياة فعلا كما تم تداوله في بعض الصفحات.

وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد من ''ادومي'' ومن الطريقة التي استهزء بها من الموت ومن ''الكفن''، موضحين بأن المذكور يعاني اضطرابات نفسية تجعله يقوم بأمور غير معقولة قد تكون لها تأويلات عديدة لن تكون في صالحه مستقبلا.

تجدر الإشارة إلى أن المدعو ''أدومي'' الذي يعمل كسائق سيارة أجرة بمدينة طنجة، اشتهر آخيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بمجموعة من الفيديوهات وهو يرقص ويقوم بحركات نسائية مثيرة للجدل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أدومي الصفحات اضطرابات نفسية مواقع التواصل الاجتماعي

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