غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا ﻿

كشف طالب بجامعة إبن زهر بأكادير، عن وفاة زميل له يتابع دراسته في تخصص علم الإجتماع بكلية الاداب التابعة للجامعة، غرقا بعد محاولته الهجرة على متن قارب رفقة العشرات من المهاجرين الغير الشرعيين على

شوف تيفي

كشف طالب بجامعة إبن زهر بأكادير، عن وفاة زميل له يتابع دراسته في تخصص علم الإجتماع بكلية الاداب التابعة للجامعة، غرقا بعد محاولته الهجرة على متن قارب رفقة العشرات من المهاجرين الغير الشرعيين على السواحل الليبية.

وأضاف "خالد البودالي" أحد أصدقاء الضحية، في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن خبر غرق صديقه "ر، ح" إبن منطقة "اغيل إغيل نومكون" ضواحي قلعة مكونة إقليم تنغير، كان قيد حياته يدرس علم الاجتماع بجامعة إبن زهر بأكادير، حيث سافر إلى ليبيا بهدف الهجرة نحو ايطاليا، لكن حلمه تبدد يوم أمس بعد غرقه رفقة 19 شخص آخرين حسب أحد الناجين وهو يحاول أن ينقد إمرأة وطفلها بالقرب من السواحل الليبية.

وأوضح ذات المصدر، أن آخر اتصال بينه والراحل كان خلال إعداد الطالب لبحث نيل الإجازة التي قد يكون حصل عليها هذه السنة، قبل توجهه نحو ليبيا التي غرق في سواحلها بعد محاولة الهجرة نحو إيطاليا عن طريق ركوب قوارب الموت.

من جهة ثانية، أفاد مستشار جماعي من قلعة مكونة بأن خبر وفاة الطالب الجامعي يتداول منذ أمس بين جيرانه أفراد من عائلته، لكن لحد هذه اللحظات ليست هناك أخبار رسمية تؤكد وفاته بالسواحل الليبية.