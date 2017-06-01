 غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. أجواء الافطار على شاطئ بحر السعيدية | بووز

بالفيديو.. أجواء الافطار على شاطئ بحر السعيدية

غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا | مجتمع

غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا

يالفيديو.. الأفوكادو وفوائدها الصحية في رمضان | بووز

يالفيديو.. الأفوكادو وفوائدها الصحية في رمضان

مثير..صورة ترامب مع شاذ جنسي تثير ضجة بالعالم | دولي

مثير..صورة ترامب مع شاذ جنسي تثير ضجة بالعالم

عاجل..هذه هي صورة مرتكب مجزرة لندن في حق مصلين خلال خروجهم من المسجد بعد صلاة التراويح | دولي

عاجل..هذه هي صورة مرتكب مجزرة لندن في حق مصلين خلال خروجهم من المسجد بعد صلاة التراويح

بالصور..بعد تماثله للشفاء: هشام بهلول وزوجته يؤذيان مناسك العمرة خلال شهر رمضان | ثقافة و فنون

بالصور..بعد تماثله للشفاء: هشام بهلول وزوجته يؤذيان مناسك العمرة خلال شهر رمضان

تصعيد خطير ...السعودية تحبط دخول زوارق حربية لحقول البترول بالمملكة | دولي

تصعيد خطير ...السعودية تحبط دخول زوارق حربية لحقول البترول بالمملكة

بالفيديو..شاهد عيان يكشف تفاصيل مثيرة بخصوص عملية دهس مصلين بعد خروجهم من صلات التراويح | دولي

بالفيديو..شاهد عيان يكشف تفاصيل مثيرة بخصوص عملية دهس مصلين بعد خروجهم من صلات التراويح

عاجل ..هذه هي جنسيات ضحايا مجزرة دهس مصلين أمام مسجد بلندن وحقيقة تواجد مغاربة بينهم | دولي

عاجل ..هذه هي جنسيات ضحايا مجزرة دهس مصلين أمام مسجد بلندن وحقيقة تواجد مغاربة بينهم

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 05:23 غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا | مجتمع
غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا
كشف طالب بجامعة إبن زهر بأكادير، عن وفاة زميل له يتابع دراسته في تخصص علم الإجتماع بكلية الاداب التابعة للجامعة، غرقا بعد محاولته الهجرة على متن قارب رفقة العشرات من المهاجرين الغير الشرعيين على

 شوف تيفي 

كشف طالب بجامعة إبن زهر بأكادير، عن وفاة زميل له  يتابع دراسته في تخصص علم الإجتماع بكلية الاداب التابعة للجامعة، غرقا بعد محاولته الهجرة على متن قارب رفقة العشرات من المهاجرين الغير الشرعيين على السواحل الليبية. 

وأضاف "خالد البودالي" أحد أصدقاء الضحية، في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن خبر غرق صديقه "ر، ح" إبن منطقة "اغيل إغيل نومكون" ضواحي قلعة مكونة إقليم تنغير،  كان قيد حياته يدرس علم الاجتماع بجامعة إبن زهر بأكادير، حيث سافر إلى  ليبيا بهدف الهجرة نحو ايطاليا، لكن حلمه تبدد يوم أمس بعد  غرقه رفقة 19 شخص آخرين حسب أحد الناجين وهو يحاول أن ينقد إمرأة وطفلها بالقرب من السواحل الليبية.

وأوضح ذات المصدر، أن آخر اتصال بينه والراحل كان خلال إعداد الطالب  لبحث نيل الإجازة التي قد يكون حصل عليها هذه السنة، قبل توجهه نحو ليبيا التي غرق في سواحلها بعد محاولة الهجرة نحو إيطاليا عن طريق ركوب قوارب الموت.

من جهة ثانية، أفاد مستشار جماعي من قلعة مكونة بأن خبر وفاة الطالب الجامعي يتداول منذ أمس بين جيرانه أفراد من عائلته، لكن لحد هذه اللحظات ليست هناك أخبار رسمية تؤكد وفاته بالسواحل الليبية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الراحل السواحل ليبيا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نزع ملابسه العلوية وهدد بإضرام النار وإيذاء نفسه بشكل عمدي.. وولاية أمن مراكش تدخل على الخط | مجتمع

نزع ملابسه العلوية وهدد بإضرام النار وإيذاء نفسه بشكل عمدي.. وولاية أمن مراكش تدخل على الخط

فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل | مجتمع

فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء | مجتمع

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء

عكس كل التوقعات: الشيخ عمر القزابري يغادر المغرب ومسجد الحسن الثاني إلى هذه الدولة خلال الأيام الأخيرة من رمضان | مجتمع

عكس كل التوقعات: الشيخ عمر القزابري يغادر المغرب ومسجد الحسن الثاني إلى هذه الدولة خلال الأيام الأخيرة من رمضان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل وبالفيديو..لحظة إيقاف مرتكب مجزرة لندن التي راح ضحيتها مصلون داخل مسجد | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

عاجل وبالفيديو..لحظة إيقاف مرتكب مجزرة لندن التي راح ضحيتها مصلون داخل مسجد

بالفيديو..لافيراي ديال عين برجة بالبيضاء تحترق و المواطنين كايطفيو العافية بالسطولة ديال الماء | بــووز

بالفيديو..''لافيراي'' ديال عين برجة بالبيضاء تحترق و المواطنين كايطفيو العافية بالسطولة ديال الماء

بالفيديو..جامع لفنا ديال مراكش تحول لكاز..شوفو الرجالة لابسين الجلالب و كايشطحو فساحة ماريشال | بــووز

بالفيديو..جامع لفنا ديال مراكش تحول لكاز..شوفو الرجالة لابسين الجلالب و كايشطحو فساحة ماريشال

شوف الصحافة:السجن لمقاول من فاس تلاعب بمشروعين مًلكيين | شوف الصحافة

شوف الصحافة:السجن لمقاول من فاس تلاعب بمشروعين مًلكيين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. أجواء الافطار على شاطئ بحر السعيدية | بووز
منذ 56 دقيقة

بالفيديو.. أجواء الافطار على شاطئ بحر السعيدية

غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا | مجتمع

غرق طالب جامعي من تنغير بعد محاولة إنقاذ أم وطفلها بسواحل ليبيا

يالفيديو.. الأفوكادو وفوائدها الصحية في رمضان | بووز

يالفيديو.. الأفوكادو وفوائدها الصحية في رمضان

مثير..صورة ترامب مع شاذ جنسي تثير ضجة بالعالم | دولي

مثير..صورة ترامب مع شاذ جنسي تثير ضجة بالعالم

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.