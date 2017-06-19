مثير..صورة ترامب مع شاذ جنسي تثير ضجة بالعالم ﻿

أثارت صورة نشرها شاذ جنسي أمريكي يدعي نيكوس جيانوبولوس، جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة بالعالم، نظرا للحركة التي قام بها هذا الشاذ خلال التقاطها.

''شوف تيفي''



أثارت صورة نشرها شاذ جنسي أمريكي يدعي نيكوس جيانوبولوس، جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة بالعالم، نظرا للحركة التي قام بها هذا الشاذ خلال التقاطها.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فإن الشاذ الجنسي، الذي يدرس في مدرسة ''بيكون تشارتر'' الثانوية للفنون، حل بالبيت الأبيض للاحتفال به كأحسن مدرس في العام الجاري، لكنه اتخذ وضعية مثيرة خلال التقاط صورة تذكارية مع ترامب وميلانيا، حيث أمسك بمروحة هوائية ولوح بها بيده رافعا رأسه بنوع من التفاخر.

وأكد الموقع الروسي أن الشاذ قام بنشر الصورة على صفحته الرسمية في موقع ''فيسبوك''، وعلق عليها أن ''مدرس رود إيلاند لعام 2017 يلتقي الرئيس الـ45 للولايات المتحدة''، وأرفق بالصورة عددا من الرموز التعبيرية لقوس قزح التي تعتبر رمزا للمثليين والشواذ.