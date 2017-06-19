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عاجل..هذه هي صورة مرتكب مجزرة لندن في حق مصلين خلال خروجهم من المسجد بعد صلاة التراويح

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 04:04 عاجل..هذه هي صورة مرتكب مجزرة لندن في حق مصلين خلال خروجهم من المسجد بعد صلاة التراويح | دولي
عاجل..هذه هي صورة مرتكب مجزرة لندن في حق مصلين خلال خروجهم من المسجد بعد صلاة التراويح
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الاثنين، صورة تظهر لحظة إيقاف الشخص المتورط في ارتكاب مجزرة لندن التي راح ضحيتها 10 مصلين، تم دهسهم بواسطة سيارة خلال مغادرتهم لأحد

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الاثنين، صورة تظهر لحظة إيقاف الشخص المتورط في ارتكاب مجزرة لندن التي راح ضحيتها 10 مصلين، تم دهسهم بواسطة سيارة خلال مغادرتهم لأحد المساجد بلندن بعد صلاة التراويح.

وكشفت مصادر إعلامية أن المعني بالأمر الذي وصفته بـ '' يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين ببريطانيا''، كان خلال ارتكابه لهذه المجزرة الدموية، رفقة شخصين آخرين، فرا إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد الواقعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطة البريطانية، نشرت قواتها بالعاصمة البريطانية لندن للوصول إلى مكان تواجد شريكي الموقوف.

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