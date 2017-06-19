بالصور..بعد تماثله للشفاء: هشام بهلول وزوجته يؤذيان مناسك العمرة خلال شهر رمضان ﻿

قرر الممثل المغربي هشام بهلول أداء مناسك العمر بالديار المقدسة، رفقة زوجته، وذلك بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء عقب آخر وعكة صحية ألمت به.

"شوف تيفي"

قرر الممثل المغربي هشام بهلول أداء مناسك العمر بالديار المقدسة، رفقة زوجته، وذلك بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء عقب آخر وعكة صحية ألمت به.

وظهر بهلول رفقة زوجته داخل الطائرة خلال توجهما إلى الديار المقدسة، قبل أن يقوما بالتقاط صورة ثانية خلال قيامهما بجولة داخل الحرم المكي.

تجدر الإشارة إلى أن هشام بهلول، عاد إلى حياته أخيرا، بعد أن غادر المصحة الخاصة التي كان يرقد بها بالعاصمة الرباط.