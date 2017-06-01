تصعيد خطير ...السعودية تحبط دخول زوارق حربية لحقول البترول بالمملكة ﻿

شوف تيفي وكالات
ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر مسؤول اليوم بأن القوات البحرية تصدت لـ3 زوارق تخريبية دخلت المياه الإقليمية السعودية وكانت متجهة إلى حقل المرجان النفطي.
وأوضحت قصاصة للوكالة أنه ''في تمام الساعة الثامنة و28 دقيقة من مساء الجمعة دخلت المياه الإقليمية السعودية 3 زوارق تحمل علما باللونين الأبيض والأحمر''.
وأضافت: ''اتجهت الزوارق مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي (المرجان)''، الذي يقع في الخليج العربي على مقربة من الحدود البحرية مع الكويت.
وتابعت: ''على الفور تصدّت لها القوات البحرية وأطلقت اتجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، وقد تم القبض على أحد الزوارق، واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان الآخران''.
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