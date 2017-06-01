عاجل ..هذه هي جنسيات ضحايا مجزرة دهس مصلين أمام مسجد بلندن وحقيقة تواجد مغاربة بينهم ﻿

كشف مصادر إعلامية أن المعطيات الأولية المتوفرة بخصوص مجزرة لندن التي خلفت مقتل 10 مصلين، ليلة يومه الاثنين، عقب دهسهم بواسطة سيارة مباشرة بعد مغادرتهم لمسجد بلندن، أن أغلب الضحايا ينحدرون من

''شوف تيفي''

كشف مصادر إعلامية أن المعطيات الأولية المتوفرة بخصوص مجزرة لندن التي خلفت مقتل 10 مصلين، ليلة يومه الاثنين، عقب دهسهم بواسطة سيارة مباشرة بعد مغادرتهم لمسجد بلندن، أن أغلب الضحايا ينحدرون من الجزائر والصومال.



وأوضحت المصادر ذاتها أن المنطقة التي شهدت الواقعة، تعتبر من المناطق السكنية التي تعرف تواجدا كبيرا للجزائريين والصوماليين ولهذا فإن أغلب الضحايا ينحدرون من هذين البلدين.

ولم تكشف هذه المصادر إلى حدود الساعة عن سقوط مغاربة خلال هذه المجزرة الدموية،إلا أن المعطيات الأولية، كشفت سابقا عن إحتمال سقوط ضحايا يحملون جنسيات من دول شمال إفريقيا.