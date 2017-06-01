فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأحد، مقطع فيديو وصف بالمروع والمرعب، نظرا لمضمونه، حيث يظهر فيه شاب مصاب بجروح قديمة وجديدة في جميع مناطق جسمه.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأحد، مقطع فيديو وصف بالمروع والمرعب، نظرا لمضمونه، حيث يظهر فيه شاب مصاب بجروح قديمة وجديدة في جميع مناطق جسمه.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن الحالة التي وصل إليها الشخص الظاهر في الفيديو تكون نتيجة الإدمان على الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''، موضحين أن المدمن على هذا المخدر يقوم بشرملة نفسه، حينما لا يكون في وعيه متسببا في تشويه جسده بطريقة بشعة تهز النفوس. من جهة أخرى ، أوضح نشطاء أن مضمون هذا الفيديو، أربك النشطاء المغاربة حيث طالبوا المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن أسباب تسريبه عبر الفايسبوك وأيضا الكشف عن هوية الشاب المعني بالأمر ومرافقه الذي قام بتصويره...