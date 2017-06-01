 فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذه هي السيارة التي دهست المصلين بلندن بعد صلاة التراويح وهذه هوية منفذ هذه العملية الدموية | دولي

عاجل..هذه هي السيارة التي دهست المصلين بلندن بعد صلاة التراويح وهذه هوية منفذ هذه العملية الدموية

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق | دولي

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم | بوليتيك

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم

عاجل ومؤلم: سقوط قتلى خلال دهس سيارة لمصلين قرب مسجد بلندن | دولي

عاجل ومؤلم: سقوط قتلى خلال دهس سيارة لمصلين قرب مسجد بلندن

عاجل.. سيارة تدهس مجموعة من المصلين خلال مغادرتهم للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح | دولي

عاجل.. سيارة تدهس مجموعة من المصلين خلال مغادرتهم للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: كلاب تنهش وتقتل صاحبها وهو في حالة سكر+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: كلاب تنهش وتقتل صاحبها وهو في حالة سكر+تفاصيل

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء | مجتمع

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء

برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه النزول للميدان | بوليتيك

برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه

عاجل وبالصور..حريق مهول بسوق للمتلاشيات بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بسوق للمتلاشيات بالبيضاء

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 02:35 فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل | مجتمع
فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأحد، مقطع فيديو وصف بالمروع والمرعب، نظرا لمضمونه، حيث يظهر فيه شاب مصاب بجروح قديمة وجديدة في جميع مناطق جسمه.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأحد، مقطع فيديو وصف بالمروع والمرعب، نظرا لمضمونه، حيث يظهر فيه شاب مصاب بجروح قديمة وجديدة في جميع مناطق جسمه.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن الحالة التي وصل إليها الشخص الظاهر في الفيديو تكون نتيجة الإدمان على الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''، موضحين أن المدمن على هذا المخدر يقوم بشرملة نفسه، حينما لا يكون في وعيه متسببا في تشويه جسده بطريقة بشعة تهز النفوس. من جهة أخرى ، أوضح نشطاء أن مضمون هذا الفيديو، أربك النشطاء المغاربة حيث طالبوا المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن أسباب تسريبه عبر الفايسبوك وأيضا الكشف عن هوية الشاب المعني بالأمر ومرافقه الذي قام بتصويره...

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو النشطاء القرقوبي مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء | مجتمع

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء

عكس كل التوقعات: الشيخ عمر القزابري يغادر المغرب ومسجد الحسن الثاني إلى هذه الدولة خلال الأيام الأخيرة من رمضان | مجتمع

عكس كل التوقعات: الشيخ عمر القزابري يغادر المغرب ومسجد الحسن الثاني إلى هذه الدولة خلال الأيام الأخيرة من رمضان

فيديو فتاة تروي موقفًا تعرضت له من خلال زواج الصالونات | مجتمع

فيديو فتاة تروي موقفًا تعرضت له من خلال زواج الصالونات

شاهد الفرحة العارمة للقطريين بعد وصول المواد الغذائية المغربية لدولة قطر .. البطيخ المغربي يرد الروح | مجتمع

شاهد الفرحة العارمة للقطريين بعد وصول المواد الغذائية المغربية لدولة قطر .. البطيخ المغربي يرد الروح

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المحامي عثمان غزالي يكشف أسرارا خاصة عن محاكمة رفاق ناصر الزفزافي | بــووز
منذ 2 ساعات

المحامي عثمان غزالي يكشف أسرارا خاصة عن محاكمة رفاق ناصر الزفزافي

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي إلى ما بعد رمضان | بــووز

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي إلى ما بعد رمضان

ملاعب الأحياء.. في أقدم ملعب بالبيضاء بالسالمية..أجواء رائعة في دوري الصغار برمضان | في قلب ملاعب الأحياء

ملاعب الأحياء.. في أقدم ملعب بالبيضاء بالسالمية..أجواء رائعة في دوري الصغار برمضان

خبر اليوم: أجواء روحانية ودينية متميزة في ختم عمر القزابري للقرآن بمسجد الحسن الثاني‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: أجواء روحانية ودينية متميزة في ختم عمر القزابري للقرآن بمسجد الحسن الثاني‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل | مجتمع
منذ 2 دقائق

فيديو يرعب المغاربة ويهز الفايسبوك: شاب مغربي شرمل الجسد ديالو كامل

عاجل..هذه هي السيارة التي دهست المصلين بلندن بعد صلاة التراويح وهذه هوية منفذ هذه العملية الدموية | دولي

عاجل..هذه هي السيارة التي دهست المصلين بلندن بعد صلاة التراويح وهذه هوية منفذ هذه العملية الدموية

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق | دولي

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم | بوليتيك

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.