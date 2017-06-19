عاجل..هذه هي السيارة التي دهست المصلين بلندن بعد صلاة التراويح وهذه هوية منفذ هذه العملية الدموية ﻿

''شوف تيفي''
كشفت وسائل إعلام بريطانية قبل قليل من يومه الاثنين، عن المعطيات الأولى بخصوص هوية منفذ عملية دهس بواسطة سيارة، استهدفت مصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح بمركز إسلامي بمنطقة فانسبيري بارك بلندن، حيث أكدت أن الأمر يتعلق بشخص وصفته بـ '' يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين ببريطانيا''.
ونشرت المصادر ذاتها صورة للسيارة التي استخدمها المذكور في هذه العملية التي أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 10 قتلى والعشرات من الجرحى.
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