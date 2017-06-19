عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق ﻿

أعلنت الشرطة البريطانية، قبل قليل من ليلة الأحد، أن حادث دهس المصلين بسيارة بعد خروجهم من صلاة التراويح بمركز إسلامي بمنطقة فانسبيري بارك بلندن، أسفر عن 10 قتلى في حصيلة أولية وعدد كبير من الجرحى.

''شوف تيفي''



أعلنت الشرطة البريطانية، قبل قليل من ليلة الأحد، أن حادث دهس المصلين بسيارة بعد خروجهم من صلاة التراويح بمركز إسلامي بمنطقة فانسبيري بارك بلندن، أسفر عن 10 قتلى في حصيلة أولية وعدد كبير من الجرحى.