وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم ﻿

أطلقت السلطات المختصة بمدينة الحسيمة حزمة من الاجراءات من أجل ضمان ظروف استقبال أفضل للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج بالمحطة البحرية لميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2017.

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أطلقت السلطات المختصة بمدينة الحسيمة حزمة من الاجراءات من أجل ضمان ظروف استقبال أفضل للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج بالمحطة البحرية لميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2017.



ووفق مصادر مطلعة، فرحلة عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة ستنطلق بشكل مكثف نهاية الشهر الجاري، لمشاركة أهاليهم فرحة العيد وقضاء العطلة السنوية بالمدينة التي تعرف رواجا تجاريا وإقتصاديا في فصل الصيف.



هذا، وتتواصل بكل من الحسيمة وإمزورن تنظيم وقفات إحتجاجية ليلية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتنزيل الملف المطلبي، حيث يستمر النشطاء بالمنطقتين التي ينحدر منهما أغلب المعتقلين، إلى الدعوة إلى الإحتجاج بشكل يومي تقريبا، رغم إنخفاض عدد المشاركين بشكل مستمر.