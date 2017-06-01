عاجل ومؤلم: سقوط قتلى خلال دهس سيارة لمصلين قرب مسجد بلندن ﻿

''شوف تيفي''
أعلنت الشرطة البريطانية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن عملية الدهس بواسطة سيارة والتي استهدفت مصلين بمنطقة فنسبيري بارك بلندن قرب أحد المساجد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وحسب مصادر إعلامية فإن المنطقة التي عرفت وقوع هذه العملية، تعرف تواجدا كبيرا للجالية العربية، المنحدرة خاصة من دول شمال إفريقيا.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطة البريطانية وبالرغم من إيقاف مرتكب عملية الدهس، إلا أنها ما تزال في حالة استنفار لمنع وقوع هجوم آخر.
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