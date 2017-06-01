عاجل.. سيارة تدهس مجموعة من المصلين خلال مغادرتهم للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح ﻿

''شوف تيفي''
كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، قبل قليل، أن سيارة اقتحمت حشدا من الناس بالقرب من حديقة فينسبري بلندن.
وعلاقة بالواقعة، كشفت صفحة قناة''المحور'' على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك: أن شهود عيان، قالوا إن شخصا قام بدهس مجموعة من المصلين خلال خروجهم من صلاة التراويح من مسجد دار الرعاية الإسلامية في شمال لندن ما أسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن مجموعة من الأشخاص، أوقفوا الفاعل الذي تم تسليمه للشرطة.
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