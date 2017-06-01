فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: كلاب تنهش وتقتل صاحبها وهو في حالة سكر+تفاصيل ﻿

لقي شخص وهو في حالة سكر مصرعه بروسيا خلال الأسبوع الجاري، عقب تعرضه لهجوم من كلابه التي كان يقوم برعايتها ومنحها الطعام بشكل مستمر.

''شوف تيفي''



لقي شخص وهو في حالة سكر مصرعه بروسيا خلال الأسبوع الجاري، عقب تعرضه لهجوم من كلابه التي كان يقوم برعايتها ومنحها الطعام بشكل مستمر.



وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن الهالك اعتاد منح الطعام للكلاب الضالة المتواجدة أمام منزله، إلا أنه تفاجأ بها وهي تقوم بالهجوم عليه ونهشه وقتله في ثواني معدودة كما يظهر فيديو الواقعة.



وأوضحت المصادر ذاتها أن حوالي 12 كلبا، حاصرت الضحية الذي فقد التوازن وتحول في ثواني معدودة إلى جثة هامدة، موضحة أن الشرطة الروسية، فتحت تحقيقا للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة.