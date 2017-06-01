شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء ﻿

نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية ليلة الأحد الاثنين، مقطع فيديو مثير، التقط تفاصيله شخص من داخل سيارته بواسطة عدسة هاتفه النقال، حيث اتهم خلاله شابان على متن دراجة نارية بسرقة أحد المواطنين.

''شوف تيفي''



نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية ليلة الأحد الاثنين، مقطع فيديو مثير، التقط تفاصيله شخص من داخل سيارته بواسطة عدسة هاتفه النقال، حيث اتهم خلاله شابان على متن دراجة نارية بسرقة أحد المواطنين.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو، قاما بسرقة مبلغ مالي من شخص بالبيضاء، كان ينوي استغلاله لاقتناء كسوة العيد لأطفاله، وهو ما جعل العديد من النشطاء يتفاعلون بكثافة معبرين عن حزنهم وأسفهم الشديد لاعتراض سبيل هذا المواطن الذي كان ينوي إدخال الفرحة إلى قلوب أطفاله.

وطالب نشطاء آخرون بنشر الفيديو حتى تتمكن المصالح الأمنية من التعرف على هوية الشابين، ليتم إيقافهما ليكون مصيرهما سجن عكاشة في حال تأكد بالفعل تورطهما في عملية السرقة.