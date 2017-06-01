برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه ''النزول للميدان'' ﻿

في خطوة مفاجئة، وجه البرلماني ورئيس مفاطعة بني مكادة باسم حزب العدالة والتنمية ''محمد خيي الخمليشي'' رسالة مفتوحة لأمينه العام عبد الإله بن كيران يدعوه فيها إلى تحمل ''المسؤولية التاريخية في هذه

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في خطوة مفاجئة، وجه البرلماني ورئيس مفاطعة بني مكادة باسم حزب العدالة والتنمية ''محمد خيي الخمليشي'' رسالة مفتوحة لأمينه العام عبد الإله بن كيران يدعوه فيها إلى تحمل ''المسؤولية التاريخية في هذه الظروف التي يعيشها المغرب''.



ووفق تدوينة للبرلماني المثير للجدل'' أن بن كيران يحظى باحترام فئات واسعة من الشعب المغربي و يتمتع بمصداقية دفعت -أو ساهمت على الاقل بشكل كبير في دفع - مئات الآلاف من الناخبين المغاربة للذهاب لصناديق الاقتراع في موعدين انتخابيين حاسمين والتصويت لصالح استمرار تجربة الإصلاح التي قادها من موقعه في رئاسة الحكومة ، فضلا عن ذلك ومن دون شك ، يتحمل عبدالإله بنكيران ،سواء أراد ذلك أو لم يرد ، مسؤلية الدفاع عن مكتسبات المشروع الإصلاحي الذي ناضل من أجله إلى جانب إخوانه وأخواته مدة أربعة عقود من العمل المتواصل و تقديم التضحيات'' .

وإستنادا لذات التدوينة '' فالوقت قد حان لاستعادة التوازن المفتقد منذ ذلك الحين، وإعادة توجيه البوصلة من جديد لتشير بوضوح الى المهام النضالية والديمقراطية والإصلاحية التي تطوق عنق العدالة والتنمية، و في اعتقادي إن بنكيران لا يملك خيارا أمام سؤال مواصلة العمل السياسي من عدمه ، و لا يمكن له ان يختار بأريحية بين الاستمرار أو الاعتزال ، لأنه لا أحد يتصور أن أدواره يمكن الحد منها فجأة مع إعفائه أو عزله من رئاسة الحكومة ، ما من أحد يمكن أن يحيله على التقاعد الإجباري وهو لازال بعد في أوج عطائه''.



وأنهى البرلماني تدوينته بالقول'' ،لقد احترمنا حزنك كإنسان وكقائد سياسي عندما بدا عليك التأثر لما آلت إليه تطورات ما بعد 7 أكتوبر، وهو حزن على ما أظهره البعض من استعداد للتفريط في مكاسب نضال مرحلة مريرة من البناء والكدح والسعي نحو إنجاح تجربة الإصلاح في اطار الاستقرار ، ولا يمكن أن يكون حزنا على كرسي أو منصب رئيس الحكومة لأنك وضعت هذا المنصب وغامرت به في مقابل الحفاظ على معنى الاراد ة الشعبية و على كرامة الناخبين المغاربة''... ''لكننا لسنا يقينا مستعدين لأن نرى هذا الوضع المؤقت وقد أصبح وضعا دائما ، و سنحترم أكثر من دون شك عزمك على أن تستعيد مكانك في المقدمة ، و أن تشمر من جديد عن سواعد العمل وأن تنزل للميدان ... كما وعدتنا ذات يوم''.