 برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه ''النزول للميدان'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق | دولي

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم | بوليتيك

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم

عاجل ومؤلم: سقوط قتلى خلال دهس سيارة لمصلين قرب مسجد بلندن | دولي

عاجل ومؤلم: سقوط قتلى خلال دهس سيارة لمصلين قرب مسجد بلندن

عاجل.. سيارة تدهس مجموعة من المصلين خلال مغادرتهم للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح | دولي

عاجل.. سيارة تدهس مجموعة من المصلين خلال مغادرتهم للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: كلاب تنهش وتقتل صاحبها وهو في حالة سكر+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: كلاب تنهش وتقتل صاحبها وهو في حالة سكر+تفاصيل

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء | مجتمع

شوفو الحكرة وبالفيديو: شفارة على دراجة نارية سرقو لشخص فقير فلوس كسوة عيد أطفالو بالبيضاء

برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه النزول للميدان | بوليتيك

برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه

عاجل وبالصور..حريق مهول بسوق للمتلاشيات بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بسوق للمتلاشيات بالبيضاء

مروع..سيدة في حالة هستيرية تتعرى نهار رمضان وسط الشارع العام ببني ملال..وهذا ما قامت به | حوادث و حقوق

مروع..سيدة في حالة هستيرية تتعرى نهار رمضان وسط الشارع العام ببني ملال..وهذا ما قامت به

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه ''النزول للميدان''

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 01:12 برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه النزول للميدان | بوليتيك
برلماني من البيجيدي ...بن كيران يتحمل مسؤولية تاريخية في الظروف التي يعيشها المغرب ويجب عليه ''النزول للميدان''
في خطوة مفاجئة، وجه البرلماني ورئيس مفاطعة بني مكادة باسم حزب العدالة والتنمية ''محمد خيي الخمليشي'' رسالة مفتوحة لأمينه العام عبد الإله بن كيران يدعوه فيها إلى تحمل ''المسؤولية التاريخية في هذه

شوف تيفي

في خطوة مفاجئة، وجه البرلماني ورئيس مفاطعة بني مكادة باسم حزب العدالة والتنمية ''محمد خيي الخمليشي'' رسالة مفتوحة لأمينه العام عبد الإله بن كيران يدعوه فيها إلى تحمل ''المسؤولية التاريخية في هذه الظروف التي يعيشها المغرب''.

ووفق تدوينة للبرلماني المثير للجدل'' أن بن كيران يحظى باحترام فئات واسعة من الشعب المغربي و يتمتع بمصداقية دفعت -أو ساهمت على الاقل بشكل كبير في دفع - مئات الآلاف من الناخبين المغاربة للذهاب لصناديق الاقتراع في موعدين انتخابيين حاسمين والتصويت لصالح استمرار تجربة الإصلاح التي قادها من موقعه في رئاسة الحكومة ، فضلا عن ذلك ومن دون شك ، يتحمل عبدالإله بنكيران ،سواء أراد ذلك أو لم يرد ، مسؤلية الدفاع عن مكتسبات المشروع الإصلاحي الذي ناضل من أجله إلى جانب إخوانه وأخواته مدة أربعة عقود من العمل المتواصل و تقديم التضحيات'' .

وإستنادا لذات التدوينة '' فالوقت قد حان لاستعادة التوازن المفتقد منذ ذلك الحين، وإعادة توجيه البوصلة من جديد لتشير بوضوح الى المهام النضالية والديمقراطية والإصلاحية التي تطوق عنق العدالة والتنمية، و في اعتقادي إن بنكيران لا يملك خيارا أمام سؤال مواصلة العمل السياسي من عدمه ، و لا يمكن له ان يختار بأريحية بين الاستمرار أو الاعتزال ، لأنه لا أحد يتصور أن أدواره يمكن الحد منها فجأة مع إعفائه أو عزله من رئاسة الحكومة ، ما من أحد يمكن أن يحيله على التقاعد الإجباري وهو لازال بعد في أوج عطائه''.

وأنهى البرلماني تدوينته بالقول'' ،لقد احترمنا حزنك كإنسان وكقائد سياسي عندما بدا عليك التأثر لما آلت إليه تطورات ما بعد 7 أكتوبر، وهو حزن على ما أظهره البعض من استعداد للتفريط في مكاسب نضال مرحلة مريرة من البناء والكدح والسعي نحو إنجاح تجربة الإصلاح في اطار الاستقرار ، ولا يمكن أن يكون حزنا على كرسي أو منصب رئيس الحكومة لأنك وضعت هذا المنصب وغامرت به في مقابل الحفاظ على معنى الاراد ة الشعبية و على كرامة الناخبين المغاربة''... ''لكننا لسنا يقينا مستعدين لأن نرى هذا الوضع المؤقت وقد أصبح وضعا دائما ، و سنحترم أكثر من دون شك عزمك على أن تستعيد مكانك في المقدمة ، و أن تشمر من جديد عن سواعد العمل وأن تنزل للميدان ... كما وعدتنا ذات يوم''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران الميدان الحكومة الحزن شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم | بوليتيك

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسية | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسية

وأخيرا..حزب البيجيدي يعقد مجلسه الوطني بتدخل من عبد الإله بن كيران | بوليتيك

وأخيرا..حزب ''البيجيدي'' يعقد مجلسه الوطني بتدخل من عبد الإله بن كيران

غير متوقع:اعتقال سياسي بتهمة اغتصاب قاصرين من مخيمات تندوف | بوليتيك

غير متوقع:اعتقال سياسي بتهمة اغتصاب قاصرين من مخيمات تندوف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المحامي عثمان غزالي يكشف أسرارا خاصة عن محاكمة رفاق ناصر الزفزافي | بــووز
منذ 2 ساعات

المحامي عثمان غزالي يكشف أسرارا خاصة عن محاكمة رفاق ناصر الزفزافي

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي إلى ما بعد رمضان | بــووز

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي إلى ما بعد رمضان

ملاعب الأحياء.. في أقدم ملعب بالبيضاء بالسالمية..أجواء رائعة في دوري الصغار برمضان | في قلب ملاعب الأحياء

ملاعب الأحياء.. في أقدم ملعب بالبيضاء بالسالمية..أجواء رائعة في دوري الصغار برمضان

خبر اليوم: أجواء روحانية ودينية متميزة في ختم عمر القزابري للقرآن بمسجد الحسن الثاني‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: أجواء روحانية ودينية متميزة في ختم عمر القزابري للقرآن بمسجد الحسن الثاني‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق | دولي
منذ 16 دقيقة

عاجل وبالصور..هذه حصيلة قتلى عملية دهس مصلين خلال صلاة التراويح ..مؤلم و لا يصدق

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم | بوليتيك

وقفات إحتجاجية ليلية بالريف وإستعدادات في الحسيمة لإستقبال مغاربة العالم

عاجل ومؤلم: سقوط قتلى خلال دهس سيارة لمصلين قرب مسجد بلندن | دولي

عاجل ومؤلم: سقوط قتلى خلال دهس سيارة لمصلين قرب مسجد بلندن

عاجل.. سيارة تدهس مجموعة من المصلين خلال مغادرتهم للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح | دولي

عاجل.. سيارة تدهس مجموعة من المصلين خلال مغادرتهم للمسجد بعد انتهاء صلاة التراويح

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.