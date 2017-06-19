عاجل وبالصور..حريق مهول بسوق للمتلاشيات بالبيضاء ﻿

اندلع قبل قليل من ليلة يومه الأحد، حريق مهول بسوق ''ولد لاخيري'' المتخصص في بيع المتلاشيات، والذي يوجد على مستوي شارع حسن العلوي بحي عين البرجة التابع لقطاع الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء.

''شوف تيفي''



اندلع قبل قليل من ليلة يومه الأحد، حريق مهول بسوق ''ولد لاخيري'' المتخصص في بيع المتلاشيات، والذي يوجد على مستوي شارع حسن العلوي بحي عين البرجة التابع لقطاع الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، عجزت عن إخماد ألسنة النيران المتصاعدة، نظرا لقوتها ولطبيعة المواد التي تتواجد بالسوق.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة، لم تعرف إلى حدود كتابة هذه الأسطر أسبابه، موضحا في الوقت ذاته أن الشرطة العلمية ستقوم بعملها من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.