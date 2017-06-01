مروع..سيدة في حالة هستيرية تتعرى نهار رمضان وسط الشارع العام ببني ملال..وهذا ما قامت به ﻿

شهدت منطقة العسفة بمدينة بني ملال، عشية يومه الأحد، واقعة خطيرة، بطلتها مختلة عقلية، قامت بنزع ملابسها بالكامل، وهي في حالة هستيرية، قبل أن تقوم بتخريب مجموعة من السيارات.

''شوف تيفي''



شهدت منطقة العسفة بمدينة بني ملال، عشية يومه الأحد، واقعة خطيرة، بطلتها مختلة عقلية، قامت بنزع ملابسها بالكامل، وهي في حالة هستيرية، قبل أن تقوم بتخريب مجموعة من السيارات.



وحسب مصادر ملالية فإن المختلة العقلية، فاجأت وأرعبت المواطنين المتواجدين بالمنطقة المذكورة، وهي تقوم بنزع ملابسها بالكامل، قبل أن تقوم بتخريب السيارات وبتهديد تجار سوق شعبي.



وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من السيطرة على المختلة العقلية وترحيلها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، ومنه إلى مركز برشيد للأمراض العقلية والنفسية.