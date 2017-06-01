خطير.. حجز أبقار نافقة لدى برلماني يتاجر في اللحوم..وهذه هي تفاصيل الفضيحة ﻿

تم خلال عشرين، يوما من رمضان الجاري حجز كمية مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ما مكن من اكتشاف اختلالات خطيرة لدى شركات مختصة في صناعة تحويل اللحوم.



"شوف تيفي"

تم خلال عشرين، يوما من رمضان الجاري حجز كمية مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ما مكن من اكتشاف اختلالات خطيرة لدى شركات مختصة في صناعة تحويل اللحوم.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن عشرات الشكايات عجلت بإخضاع مصنع مملوك لبرلماني للمراقبة نتج عنه حجز منتجات بالأطنان، إذ وصل مجموع المنتجات التي تم إتلافها من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى 154 طنا، شكلت اللحوم حصة الأسد بـ 84 طنا.

وأوضحت اليومية أن هذه المداهمة تأتي بعد تورط شاحنات البرلماني في نقل أبقار نافقة، لكن تدخلات سياسية نافذة فرضت على السلطات طي الملف، قبل أن تفجره من جديد شكايات مواطنين استنفرت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأفاد بلاغ للمكتب المذكور أن المراقبة التي تمت في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من قبل المصالح التابعة للمكتب، همت 54.600 طن من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني أو نباتي، أسفرت عن حجز وإتلاف 154 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



