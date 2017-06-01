مؤلم..هكذا كانت نهاية طفل بتنغير خلال سباحته ببركة مائية هربا من الحرارة المفرطة ﻿

لقي طفل مصرعه يومه الأحد، بدوار تاغيا نلمشان بجماعة تغزوت نايت عطى التابعة لإقليم تنغير، وذلك خلال سباحته في بركة مائية داخل مجرى وادي تاركيت بسبب الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة.

"شوف تيفي"



لقي طفل مصرعه يومه الأحد، بدوار تاغيا نلمشان بجماعة تغزوت نايت عطى التابعة لإقليم تنغير، وذلك خلال سباحته في بركة مائية داخل مجرى وادي تاركيت بسبب الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة.

وحسب مصادر محلية فإن الطفل البالغ من العمرتسع سنوات، لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بالبركة، قبل أن تقوم مصالح الوقاية المدنية بانتشال جثمانه بعد ساعات طويلة من البحث.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثمان الطفل، تم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى تنغير، بينما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.