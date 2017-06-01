خطير وبالفيديو..سائق ''طاكسي'' أصيب بأزمة صحية في الطريق بالبيضاء ليفقد التحكم ..وها شنو وقع ﻿

''شوف تيفي''
شهدت منطقة عين السبع بالقرب من الحديقة القديمة بالبيضاء، عشية يومه الأحد، حادثة خطيرة، عقب فقدان سائق طاكسي السيطرة على المقود نتيجة إصابته بأزمة صحية مفاجئة.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإنه ولولا الألطاف الإلهية، لكاد هذا الحادث أن يتسبب في خسائر مادية وبشرية، مشيرا إلى أن مجموعة من المواطنين، قاموا بتقديم الإسعافات الأولية لسائق الطاكسي قبل إبلاغ الوقاية المدنية.
وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، حلت بمكان الواقعة، ونقلت السائق على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.