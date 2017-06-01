خطير وبالفيديو..سائق ''طاكسي'' أصيب بأزمة صحية في الطريق بالبيضاء ليفقد التحكم ..وها شنو وقع ﻿

شهدت منطقة عين السبع بالقرب من الحديقة القديمة بالبيضاء، عشية يومه الأحد، حادثة خطيرة، عقب فقدان سائق طاكسي السيطرة على المقود نتيجة إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة عين السبع بالقرب من الحديقة القديمة بالبيضاء، عشية يومه الأحد، حادثة خطيرة، عقب فقدان سائق طاكسي السيطرة على المقود نتيجة إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإنه ولولا الألطاف الإلهية، لكاد هذا الحادث أن يتسبب في خسائر مادية وبشرية، مشيرا إلى أن مجموعة من المواطنين، قاموا بتقديم الإسعافات الأولية لسائق الطاكسي قبل إبلاغ الوقاية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، حلت بمكان الواقعة، ونقلت السائق على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



