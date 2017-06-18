ترمضينة خايبة وسط إيطاليا: معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين مغربيين ﻿

"شوف تيفي"
شهدت إحدى المدن الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، واقعة جد خطيرة، بطلاها مغربيان، دخل في معركة دامية، تبادلا خلالها الضرب بواسطة الأسلحة البيضاء.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مهتمة بشؤون الجالية المغربية بالديار الأوروبية، فإن هناك احتمالا إلى أن المغربيان، تبادلا الضرب بسبب تصفية حسابات بينهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة الإيطالية، تدخلت في الوقت المناسب، وتمكنت من فض الاشتباك بين المغربيين قبل اعتقالهما.
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