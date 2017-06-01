 حركة ''إيمانويل ماكرون'' تكتسح الإنتخابات التشريعية بفرنسا وسط مقاطعة قياسية للناخبين ﻿
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حركة ''إيمانويل ماكرون'' تكتسح الإنتخابات التشريعية بفرنسا وسط مقاطعة قياسية للناخبين

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 22:43 حركة إيمانويل ماكرون تكتسح الإنتخابات التشريعية بفرنسا وسط مقاطعة قياسية للناخبين | دولي
حركة ''إيمانويل ماكرون'' تكتسح الإنتخابات التشريعية بفرنسا وسط مقاطعة قياسية للناخبين
فازت حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ''الجمهورية إلى الأمام'' بالغالبية الساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الثانية اليوم الأحد.


شوف تيفي


فازت حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ''الجمهورية إلى الأمام'' بالغالبية الساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الثانية اليوم الأحد.

وإكتسح التكتل السياسي الجديد بزعامة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ''الجمهورية إلى الأمام'' بالأغلبية المطلقة فى البرلمان الفرنسى بنحو 352 مقعدا من أصل 577 فى الانتخابات التشريعية الثانية التى جرت اليوم.

وتتجه فرنسا أيضا نحو نسبة امتناع قياسية قد تصل 57 أو 58 في المئة من الناخبين المسجلين، وفق توقعات أولية.


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فرنسا المفاعد ماكرون الجمهورية شوف تيفي

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