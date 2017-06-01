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الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسية

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 22:42 الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسية | بوليتيك
الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسية
أقام الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالرباط، مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، ترأسها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.

"شوف تيفي"+"و م ع"



أقام الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالرباط، مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، ترأسها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.

حضر هذه المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الحكومة التونسية.

كما حضرها عن الجانب المغربي رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الحبيب المالكي و حكيم بن شماش، وعمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني مستشارا الملك،و سفير تونس بالمملكة وسفيرة المغرب بتونس.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد حل في وقت سابق اليوم بالمغرب، وذلك في إطار زيارة عمل للمملكة تستمر من 18 إلى 19 يونيو الجاري .

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس تونس رئيس الحكومة مأدبة إفطار

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