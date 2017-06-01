عاجل..هل هي بداية الحرب؟: الجيش التركي يصل إلى قطر ﻿

كشفت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، وذلك حسب ما كشفت عنه قناة الجزيرة القطرية قبل قليل من يومه الأحد.

"شوف تيفي"

كشفت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، وذلك حسب ما كشفت عنه قناة الجزيرة القطرية قبل قليل من يومه الأحد.



وأوضحت القناة القطرية أن القوات التركية، قامت بأولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطرية الدوحة، وقد شملت التدريبات عرضا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.



تجدر الإشارة إلى أن وصول الجيش التركي إلى قطر، يأتي بعد أيام قليلة من قرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وأيضا بعد قرار الدول الخليجية قطع علاقاتها مع الدوحة.



