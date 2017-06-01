مثير...توقيف عشريني بعد سرقة 17 دراجة نارية بمدينة تارودانت ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بتارودانت من إيقاف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في قضايا مرتبطة بسرقة الدراجات، حيث جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بعد تفعيل تحريات

شوف تيفي





تمكنت فرقة الشرطة القضائية بتارودانت من إيقاف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في قضايا مرتبطة بسرقة الدراجات، حيث جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بعد تفعيل تحريات وأبحاث ميدانية إثر تسجيل مجموعة من الشكايات تتعلق بسرقة دراجات نارية وعادية.



وأسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز دراجة نارية متحصلة من السرقة وعدد وافر من هياكل وأجزاء دراجات، وكذا وثائق ولوحات ترقيم تخص دراجات مختلفة، إلى جانب معدات وأدوات التفكيك وأسلحة بيضاء.



كما كشف البحث الذي أخضع له الموقوف عن تورطه في ارتكاب 17 عملية سرقة استهدفت دراجات نارية وأخرى عادية، يقوم بتصريفها إما على حالها أو على شكل قطاع غيار بعد تفكيكها داخل ورشة أعدها لهذا الغرض داخل مسكنه.



وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





