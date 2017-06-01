وأخيرا..حزب ''البيجيدي'' يعقد مجلسه الوطني بتدخل من عبد الإله بن كيران ﻿

كشف عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ''لشوف تيفي'' عن عقد إجتماع للمجلس الوطني للحزب بعد عيد الفطر، تزامنا وإطلاق إجتماعات ولقاءات بالمكاتب المحلية والجهوية للحزب إستعدادا للمؤتمر المقبل.

شوف تيفي





كشف عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ''لشوف تيفي'' عن عقد إجتماع للمجلس الوطني للحزب بعد عيد الفطر، تزامنا وإطلاق إجتماعات ولقاءات بالمكاتب المحلية والجهوية للحزب إستعدادا للمؤتمر المقبل.



وأضاف ذات المصدر، أن إجتماع الأمانة العامة الأخير، برئاسة عبد الإله بن كيران، أكد على وجوب عقد جميع الهيئات وفتح النقاش بين أعضاء الحزب وقواعده لتجاوز المرحلة العصيبة في إطار الإستعداد لمناقشة أوراق وقرارات المؤتمر المقبل الذي سينتخب زعيما جديدا للحزب خلفا لعبد الإله بن كيران، الذي أوصى في كلمته خلال إجتماع الأمانة بضرورة عقد اللقاءات و الإجتماعات المحلية.



وأوضح ذات المصدر، أن الأمانة العامة لم تحدد تواريخ لعقد الإجتماعات والمجالس، لكن تم الإتفاق على تسريع عقد الإجتماعات مباشرة بعد صلاة الفطر، مؤكدا بالقول ''الفترة بين العيدين ستكون حاسمة في تاريخ الحزب'' في إشارة إلى عيد الفطر وعيد الأضحى الذي يعقبه بعد شهرين.





