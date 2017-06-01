غير متوقع:اعتقال سياسي بتهمة اغتصاب قاصرين من مخيمات تندوف ﻿

شوف تيفي:
تم مؤخرا القبض على الأمين العام السابق للشبيبة الاشتراكية الإسبانية في إلتشي (شرق)، اليخاندرو دياز، الذي يشتبه في اغتصابه قاصرين، بينهم أطفالا صحراويون من مخيمات تندوف، وإيداعه الحبس الاحتياطي.
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية (إفي) عن مصادر من الشرطة أن المحققين عثروا على محادثات على الإنترنت تفاخر فيها الموقوف باغتصابه قاصرا من مخيمات تندوف ضمن أولئك الذين يأتون إلى هذا البلد الإيبيري لتمضية عطلة الصيف.
وتابعت أنه عقب اعتقاله،أزيح دياز من رئاسة مجلس الشبيبة الاشتراكية بإلتشي وطرده من فرع شبيبة الحزب الاشتراكي العمالي بلنسية، وأن المحققين يحاولون تحديد ما إذا اعتدى على أطفال آخرين من مخيمات تندوف
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