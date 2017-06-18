شاهد آخر صورة للمشجع الرجاوي الذي ابتعلته أمواج شاطئ بالوما و رسالة مؤثرة في حقه ﻿

نشر أحد أ صدقاء المشجع الرجاوي الذي ابتلعته أمواج شاطئ بالوما يوم أمس السبت، رسالة جد مؤثرة في حق صديقه مرفوقة بآخر صورة التقطها له بهاتفه النقال.

شوف تيفي:

نشر أحد أ صدقاء المشجع الرجاوي الذي ابتلعته أمواج شاطئ بالوما يوم أمس السبت، رسالة جد مؤثرة في حق صديقه مرفوقة بآخر صورة التقطها له بهاتفه النقال.

و مما جاء في التدوينة:" دقائق قبل غرقك أخذت صورة قبالة نفس مكان غرقك ، و كأنك تبلغنا برسالة مشفرة هاد الصورة والابتسامة الجميلة غادي تكون آخر ما قمت به في الدنيا ، أنا ذاهب إلى مكان بعيد لن تروني من جديد

إخوتك حاولو إنقاذك يا أخي العزيز حتى كدنا نفقد أشخاص آخرين لكن أمواج البحر كانت غادرة و الله عز وجل أحبك فأخذ روحك في العشر أيام الأخيرة من رمضان المبارك و أنت صائم .

مت و تركت غصة في قلوبنا أخذك القدر و لكن في قلوبنا و عقولنا لن ننساك أبدا إن لله و إن إليه راجعون .. نراك في الجنة يا أخي إن شاء ربنا.."



و قد عاشت الجماهير الرجاوية الرعب و الحسرة بعدما ابتلعت أمواج البحر مُشجع رجاوي بشاطئ بالوما نواحي البيضاء يوم أمس السبت.



الشاب الذي غرق في الشاطئ كان يسبح رفقة رفاقه الذين حلوا ببالوما لتناول وجبة الإفطار والاستمتاع بالهواء النقي.



و حسب مصادرنا كان الغريق ينتظر بشغف كبير نتائج الدورة العادية للباكالوريا حيث كان لامع في دراسته.



