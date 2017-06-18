عاجل وبالصور..هذا هو الحادث الخطير الذي شهده شاطئ عين الذئاب بالبيضاء قبل الإفطار ﻿

"شوف تيفي"
شهد شارع الحزام الكبير المقابل لإقامة المنزه بشاطئ عين الذئاب بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث خطير، عقب اندلاع النيران بسيارة خفيفة من نوع "مرسيدس".
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن صاحب السيارة، وقف على خروج الدخان من محرك السيارة ليسارع إلى الخروج منها، قبل أن يتفاجأ باندلاع النيران بها، ما تسبب في تفحمها بالكامل.
وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الواقعة، بينما قام عناصر الوقاية المدنية بإخماد النيران المندلعة بالسيارة، مشيرا إلى أن المعطيات الأولى تشير إلى أن تماسا كهربائيا بمحرك السيارة كان سببا في اندلاع النيران بها.
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