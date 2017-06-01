فيديو جد خطير..فيضان مفاجئ بواد ميه بالعيون الشرقية والناس هربو ﻿

شهدت طريق الخميس بالعيون الشرقية، أمس السبت، فيضانا مفاجئا لواد ميه الجديد، بسبب التساقطات المطرية الرعدية التي عرفتها المنطقة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

"شوف تيفي"

شهدت طريق الخميس بالعيون الشرقية، أمس السبت، فيضانا مفاجئا لواد ميه الجديد، بسبب التساقطات المطرية الرعدية التي عرفتها المنطقة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وتسبب هذا الفيضان الذي تم وصفه بالمروع والخطير، في محاصرة مستخدمي طريق الخميس لساعات طويلة، نظرا لقوته واستحالة تجاوزه، حيث تجمعت منذ أمس السبت العشرات من السيارات في انتظار انتهاء ما يسمى بـ "الحملة".

ويوثق مقطع فيديو لحظة وصول الفيضان إلى طريق الخميس، وهروب المتواجدين بعين المكان من أجل النجاة، في حين قرر آخرون إلتقاط لحظة وصول المياه للطريق بواسطة هواتفهم النقالة.



