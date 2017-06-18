مؤلم وبالصور.. هكذا كانت نهاية أشهر مصارع تيران وسط الحلبة ﻿

لقي مصارع ثيران إسباني شهير أمس السبت، مصرعه، بعد تلقيه لنطحة قاتلة في صدره من ثور داخل حلبة مصارعة جنوب غرب فرنسا.

"شوف تيفي":

لقي مصارع ثيران إسباني شهير أمس السبت، مصرعه، بعد تلقيه لنطحة قاتلة في صدره من ثور داخل حلبة مصارعة جنوب غرب فرنسا.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن الأمر يتعلق بالمصارع الإسباني إيفان فاندينو ، الذي ينحدر من إقليم الباسك، مشيرة إلى أنه توفي داخل المستشفى نظرا لخطورة حالته.

تجدر الإشارة إلى أن وفاندينو، يعتبر ثاني مصارع ثيران إسباني، يلقى مصرعه داخل الحلبة خلال السنة الحالية، وهو ما دفع بالعديد من الجمعيات الحقوقية الأوروبية المطالبة بمنع مصارعة التيران.



