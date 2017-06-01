عكس كل التوقعات: الشيخ عمر القزابري يغادر المغرب ومسجد الحسن الثاني إلى هذه الدولة خلال الأيام الأخيرة من رمضان ﻿

كشفت مصادر إعلامية إيطالية، يومه الأحد، أن الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء سيحل بالديار الإيطالية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.



"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية إيطالية، يومه الأحد، أن الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء سيحل بالديار الإيطالية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.



وأوضحت المصادر ذاتها أن الشيخ عمر القزابري سيؤم المصلين بمسجد سوريزينا بنواحي مدينة كريمونا، وذلك مباشرة بعد إمامته لتراويح ليلة الخميس 27 رمضان سيؤمها بمسجد الحسن الثاني، موضحة بأنه سيسافر في اليوم الموالي الجمعة 28 رمضان إلى إيطاليا، حيث سيتكفل بإمامة صلاة الجمعة وتروايح الأيام الأخيرة من رمضان بالمسجد الإيطالي المذكور.

وأكدت ذات المصادر أن إدارة مسجد بياتشينسا، أكدت كذلك أن الشيخ عمر القزابري سيؤم بالمسجد كذلك صلاة عيد الفطر يوم الأحد 25 يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الإشاعات، تم تداولها ليلة أمس السبت مباشرة بعد ختم الشيخ عمر القزابري للقرآن، تشير إلى أنه سيغادر إلى الديار المقدسة خلال الأيام الأخيرة من رمضان الجاري.



