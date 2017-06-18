الحموشي يوقف رئيس المنطقة الأمنية عين الشق بالبيضاء..وها علاش ﻿

قرر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني،، توقيف رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع،وتعويضه بعميد مركزي من المنطقة الأمنية البرنوصي.

"شوف تيفي"

قرر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني،، توقيف رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع،وتعويضه بعميد مركزي من المنطقة الأمنية البرنوصي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن بعض المصادر، ترجح أن الحموشي، اتخذ هذا القرار، نظرا لمجموعة من الأسباب من بينها تورط مسؤولين في اقتناء سيارات فارهة مسروقة من طرف شبكة دولية للاتجار في السيارات الفارهة، والتهاون في مراقبة الدوائر الأمنية، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات الأخرى المثيرة التي وصل صداها للحموشي وللمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط.

وأكدت ذات المصادر أن المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية عين الشق، توصلت ببرقية التوقيف وتنقيل العميد المركزي من البرنوصي إلى عين الشق.



