فضيحة وبالفيديو..الكاميرا حصلاتو: مول الموسطاش كيتحرش بسيدة نهار رمضان وكيقرب من أماكن حساسة في الجسد ديالها بسطات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام شخص بالتحرش بسيدة بإحدى المحلات التجارية علنا وسط العديد من المواطنين بعين المكان.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام شخص بالتحرش بسيدة بإحدى المحلات التجارية علنا وسط العديد من المواطنين بعين المكان.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله، جرت صباح يومه الأحد بمدينة سطات، حيث تحرش شخص "مول الموسطاش" بسيدة وقام بتحسس أماكن حساسة بجسدها، وهو الأمر الذي دفع بآلاف النشطاء إلى نشر الفيديو والتفاعل معه بكثافة.

وعبر العديد من النشطاء عن دهشتهم الكبيرة بخصوص مضمون هذا الفيديو الذي تم وصفه بالصادم، حيث استنكر العديد منهم قيام هذا الشخص بالتحرش بالسيدة، بينما حمل آخرون المسؤولية لهذه الأخيرة التي لم تتحرك من مكانها وتركته يقوم بتحسس المنطقة الخلفية من جسدها دون أن تبدي أي ردة فعل.



