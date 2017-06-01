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بالفيديو..برلماني عن ''البيجيدي'' يستحوذ على حصص قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 17:43 بالفيديو..برلماني عن البيجيدي يستحوذ على حصص قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة | بوليتيك
بالفيديو..برلماني عن ''البيجيدي'' يستحوذ على حصص قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة
صرح الكاتب العام لمنظمة الصيد البحري أن من بين أكبر اللوبيات التي تستحوذ على حصص الصيد بالبحر الأبيض المتوسط، هو صديق لعبد الإله بن كيران ومستشار برلماني باسم حزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي


صرح الكاتب العام لمنظمة الصيد البحري أن من بين أكبر اللوبيات التي تستحوذ على حصص الصيد بالبحر الأبيض المتوسط، هو صديق لعبد الإله بن كيران ومستشار برلماني باسم حزب العدالة والتنمية.

وأضاف ذات المصدر، أن القانون المتعارف في الصيد البحري هو نظام الحصص، والذي إستغلته بعض اللوبيات من بينها رئيس الغرفة المتوسطية والذي يشغل كذلك مستشار برلماني باسم حزب العدالة والتنمية، حيث يستحوذ رفقة برلماني آخر على حصص كبيرة لصيد السمك في مقابل حرمان أزيد من 300 قارب للصيد التقليدي.

وأوضح المصدر ذاته خلال المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة، أن البرلماني المحظوظ حصل 34 طن من حصة صيد سمك الثونة أي 65 في المائة من الحصة الإجمالية المسموح بها في البحر الأبيض المتوسط.

وطالب الكاتب العام لمنظمة الصيد البحري، خلال كلمته بالمناظرة، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، إلى التحدث مع البرلماني لإرجاع الثروة التي حصل عليها، جراء إستحواذه رفقة برلماني آخر على أكبر حصص الصيد في مقابل الحرمان والكساد الإقتصادي الذي يعيشه بحارة مدينة الحسيمة.

‫شوف تيفي

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الحسيمة البرلماني الصيد الثروة شوف تيفي

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