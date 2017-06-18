بالصور..شخص ينتحل شخصية سعد المجرد في الفايسبوك..وهذا هو العمل الخطير اللي كايدير مع البنات ﻿

كشفت إحدى الصفحات الفايسبوكية الداعمة للفنان المغربي سعد المجرد في محنته مع الفتاة الفرنسية لورا بريول، أن أحد الأشخاص، قام بانتحال شخصية ''المعلم'' عبر حساب فايسبوكي مزور للتحرش بالفتيات.

"شوف تيفي"

كشفت إحدى الصفحات الفايسبوكية الداعمة للفنان المغربي سعد المجرد في محنته مع الفتاة الفرنسية لورا بريول، أن أحد الأشخاص، قام بانتحال شخصية "المعلم" عبر حساب فايسبوكي مزور للتحرش بالفتيات.

وطالب جميع عشاق سعد المجرد، بالتبليغ على هذا الحساب عبر الفايسبوك حتى يتم حذفه، موضحين أن صاحبه قد يستغله في تشويه سمعة "المعلم" الذي يحاول الخروج من مشلكته بفرنسا.

وأكد آخرون أن الحساب الشخصي للفنان المغربي بالفايسبوك يحمل العلامة الزرقاء، وقد نشر به سعد المجرد أمس السبت، صورة جديدة، ظهر خلالها سعيدا خلال التقاطها بأحد الأماكن بالعاصمة الفرنسية باريس.