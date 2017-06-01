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بالفيديو.. الفيزازي: انفصاليون حاولوا طردي من مناظرة الحسيمة..وهذا ما قمت به للرد عليهم

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 16:54 بالفيديو.. الفيزازي: انفصاليون حاولوا طردي من مناظرة الحسيمة..وهذا ما قمت به للرد عليهم | بوليتيك
بالفيديو.. الفيزازي: انفصاليون حاولوا طردي من مناظرة الحسيمة..وهذا ما قمت به للرد عليهم
كشف الشيخ السلفي محمد الفيزازي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأحد، أن انفصاليين يطالبون بظهور ما يسمى بالجمهوية الريفية، حاولوا طرده من الفندق الذي شهد تتمة مناظرة الحسمية بمدينة طنجة

"شوف تيفي"

كشف الشيخ السلفي محمد الفيزازي في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأحد، أن انفصاليين يطالبون بظهور ما يسمى بالجمهوية الريفية، حاولوا طرده من الفندق الذي شهد تتمة مناظرة الحسمية بمدينة طنجة أول أمس الجمعة.

وأوضح الفيزازي أنه كان حاضرا بصفته كجمعوي خلال المناظرة قبل أن يتفاجأ بشاب إنفصالي يقوم بمهاجمته وبنعته بأقبح الصفات، ليقوم من مكانه حتى يطلب حق الرد إلا أن المسيرين للمناظرة بالمنصة رفضوا منحهم الفرصة ورفعوا في وجهه شعار "إرحل"، موضحا أن مسيريين آخرين للمناظرة، منحوه الفرصة بعد ذلك، ليدافع عن نفسه، حيث أكد أن العديد من التدوينات التي نشرت باسمه والتي تم من خلالها الهجوم على الريف مزورة.

وأضاف الفيزازي أنه قال خلال كلمته إنه مع الحراك السلمي في الريف ومع إسقاط الفساد ولوبياته ولكن تحت السيادة الوطنية وسيادة الملك محمد السادس، موضحا في الوقت ذاته أن تغييب صورة الملك وللراية الوطنية خلال الحراك ورفع راية ما يسمى بجمهورية الريف، يعد دعوة للانفصال من طرف بعض المشاركين في هذا الحراك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة طنجة شعر إرحل المناظرة التدوينات الريف الحسيمة

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