فيديو خطير..شفار حصل فكلميم..وها شنو وقع ليه بعدما شدوه صحاب شرع اليد ﻿

نشرت بعض الصفحالت الفايسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إلقاء القبض على لص متلبس بسرقة هاتف نقال من النوع الحديث من داخل سيارة.

شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحالت الفايسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إلقاء القبض على لص متلبس بسرقة هاتف نقال من النوع الحديث من داخل سيارة.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن لصين في عقدهما الثاني، قاما بتخريب ثلاثة سيارات وسرقة هاتف نقال بحي الرحمة بمدينة كلميم، قبل أن يتمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف أحدهما وتسليمه للمصالح الأمنية.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحد، بعض المواطنين وهم ينهالون بالضرب المبرح على اللص الذي حاول الدفاع عن نفسه، مؤكدا برائته من تهمة السرقة الموجهة إليه، قبل أن يتم تسليمه لرجال الشرطة للنظر في التهم الموجهة إليه.