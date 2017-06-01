عاجل.. حريق داخل مقر مديرية الضرائب الإقليمية بفاس ﻿

اندلع حريق قبل قليل من يومه الأحد، داخل مقر مديرية الضرائب الإقليمية بمنطقة حمرية بمدينة فاس، مما أسفر عن تعرض أحد أقسامها لخسائر مادية جسيمة.

"شوف تيفي"

اندلع حريق قبل قليل من يومه الأحد، داخل مقر مديرية الضرائب الإقليمية بمنطقة حمرية بمدينة فاس، مما أسفر عن تعرض أحد أقسامها لخسائر مادية جسيمة.

وحسب ما توصلته له "شوف تيفي" من مصدرها فإن مواطنين، شاهدوا خروج دخان كثيف من مقر المديرية المذكورة، ليسارعوا إلى إبلاغ مصالح الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان رفقة وحدة تابعة للوكالة المستقلة للماء والكهرباء التي عملت على قطع التيار الكهربائي عن هذه الإدارة الحيوية.

وأكد المصدر ذاته أن رؤساء الأقسام العاملين داخل مديرية الضرائب، حلوا بعين المكان للوقوف على حجم الخسائر وأسباب الحريق التي ماتزال مجهولة، بينما تمكن رجال الوقاية المدنية من إخماد النيران ومنع انتشاره لباقي الأقسام.



