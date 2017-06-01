''إلياس العماري''...''زيان خلع البذلة السوداء ليضع رداء الجلاد'' وسأكشف أسرارا قبل الرحيل ﻿

كشف ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مكالمة هاتفية بينه وبين أحد أصدقائه، تمحورت حول الوزير السابق ''محمد زيان'' الذي '' خلع البذلة السوداء ليضع رداء الجلاد'' إبان تسعينات

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كشف ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مكالمة هاتفية بينه وبين أحد أصدقائه، تمحورت حول الوزير السابق ''محمد زيان'' الذي '' خلع البذلة السوداء ليضع رداء الجلاد'' إبان تسعينات القرن الماضي.



وحسب ''إلياس العماري'' فقد إستغرب صديقه من صمته حول محمد زيان بالقول'' كيف تسكت وهو المحسوب على صفكم اليوم؟ أيسمح لكم ضميركم بأن تسكتوا عمن نزع الجنسية على أحد أشرف المواطنين والمناضلين، ووقع على الزُّور إلى جانب صاحب القرار آنذاك ليشرد وينفي مواطنا مغربيا أحب الوطن؟ كيف تسكت على من وقف في وجه الحق الساطع كالشمس؟ كيف تغض الطرف عن المحامي الذي أصبح وزيرا نكاية في المغاربة؟ كيف تتركون له المجال لأن يتكلم ويظهر كأنه محرر الأمة ومنقذها من الظلم والاستبداد؟ كيف تقبل رفيقي القديم ومنبطح اليوم بالبقاء داخل نفس الجبهة التي يتواجد فيها أمثال هؤلاء؟''.



وأوضح إلياس في تدوينته، ''تلقيت مكالمة من أحد الأصدقاء القدامى الذي قطع بي الاتصال لأزيد من 15 سنة، منذ اتهامي بالانبطاح بعد اقتناعي بجدوى المشاركة في المؤسسات... وعندما سمعت صوته قلت اللهم اجعل اتصاله خيرا، وتوجست أن يخبرني بخبر سيّء أو بمرض أو وفاة قريب أو صديق مشترك''.



وأردف العماري في تدوينته من خلال سرد لمكالمة صديقه بالقول'' ألا تتذكر أننا عندما كنا نسير في مظاهرات فاتح ماي أو مسيرات دعم الفلسطينيين ، كنّا نتوقف أمام مكتب المحامي الوزير مرددين شعارات مدافعة عن مغربية ابراهام؟ ألا تتذكر وأنت الذي كتبت تقريرا مفصلا حول متابعة المناضل نوبير الأموي، وقوف المحامين من الشمال إلى الجنوب يناصرون حقه في الحرية في مواجهة شخص خلع البذلة السوداء ليضع رداء الجلاد؟...مضيفا ''أنا لا أطالبك بأن تطرد هذا الشخص، ولكن على الأقل عليك أن تقول له اخجل واستح من نفسك وأنت تجاوزت السبعين، كي لا تدفع أبناءك وحفدتك للبحث في تاريخك المخجل، فتدفعهم كرها إلى الهروب خوفا ممن كنت سببا في جراحهم وقهرهم..''







