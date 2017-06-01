حكومة العثماني تصرف أجور الموظفين قبل عيد الفطر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وافق شفويا على مقترح لوزير في حكومته بصرف أجور الموظفين قبل عيد الفطر الذي سيتزامن والأسبوع الأخير من شهر يونيو.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وافق شفويا على مقترح لوزير في حكومته بصرف أجور الموظفين قبل عيد الفطر الذي سيتزامن والأسبوع الأخير من شهر يونيو.



وأضاف ذات المصدر، أن الوزير المعني بالأمر والذي تربطه علاقات قوية مع مسؤولين نقابيين، حاول إقناع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن المبادرة سيكون لها وقع إيجابي على الموظفين، وكذا لتلطيف الأجواء المتشنجة بين الحكومة والمركزيات النقابية التي تستعد لتنزيل برامجها التصعيدية ضد سياسات الحكومة مباشرة بعد عيد الفطر.



من جهة ثانية، كشف مسؤول بوزارة المالية طالب عدم الكشف عن هويته، أن منح الأجور للموظفين أيام قليلة قبل العيد، سبق وأن تم العمل به في عدة مناسبات سابقة وهي فقط عملية تقنية لاغير بالنسبة لوزارة المالية التي لايمكنها الصرف دون التوصل بقرار رسمي في الموضوع.





