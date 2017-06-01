مثير وبالفيديو.. ملك الأردن يشارك شخصيا في إخماد نيران حريق غابوي ﻿

شارك الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، بشكل شخصي، أمس السبت في عمليات إخماد حريق دابوق الذي التهم العشرات من الأشجار والأعشاب الجافة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أردنية.

"شوف تيفي"



شارك الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، بشكل شخصي، أمس السبت في عمليات إخماد حريق دابوق الذي التهم العشرات من الأشجار والأعشاب الجافة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أردنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مدير الاعلام والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني، العميد فريد الشرع، قال في مداخلة عبر اذاعة حياة FM إن "الملك شارك بإطفاء الحريق، وتواجد لمدة اكثر من نصف ساعة أمام النيران، وامسك خرطوم الإطفاء بيديه".

وأكدت ذات المصادر أن الحريق اندلع إثر تماس كهربائي بمنطقة تضم الأعشاب الجافة، قبل أن يمتد الحريق إلى باقي الأشجار.