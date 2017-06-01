فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب والبرنامج كان مجرد تمثيل
بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 14:47
فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب والبرنامج كان مجرد تمثيل
خرجت الفنانة الكويتية منى شداد، بتصريح مثير، أكدت من خلاله أنها كانت على علم مسبق بمقلب الفنان المصري ''رامز جلال'' في برنامج ''رامز تحت الأرض'' الذي يبث على قناة ''إم بي سي''.
''شوف تيفي''
خرجت الفنانة الكويتية منى شداد، بتصريح مثير، أكدت من خلاله أنها كانت على علم مسبق بمقلب الفنان المصري ''رامز جلال'' في برنامج ''رامز تحت الأرض'' الذي يبث على قناة ''إم بي سي''.
وأوضحت شداد في اتصال هاتفي لها مع الإعلامية ''حليمة بولند''، على قناة ''العدالة'' أن الإعلامي نيشان، اتصل بها في البداية، وأكد إجراء لقاء معها داعيا إياها بالحضور بلباس رياضي، إلا أنها ومباشرة بعد وصولها إلى أبوظبي قرأت تصريح الإعلامي طوني خليفة لينتابها شعورا بأن حضورها للإمارات كان من أجل مقلب.
وأكدت شداد على أنها لم تكن تعلم في البداية أن الأمر يتعلق بمقلب، لكن معدة البرنامج، أخبرتها بتفاصيل ما سيقع لها، لتقوم بالمشاركة فيه و جسدت دور أنها كان بالفعل ضحية لرامز جلال.
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