 فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب والبرنامج كان مجرد تمثيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مواطنة مغربية متأثرة بدعاء الشيخ عمر القزابري بمسجد الحسن الثاني..شوفو أشنو قالت | بووز

مواطنة مغربية متأثرة بدعاء الشيخ عمر القزابري بمسجد الحسن الثاني..شوفو أشنو قالت

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها بحال المسجد الحرام | بووز

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها بحال

بالفيديو..شاب مغربي: بكيت بزاف فالدعاء ديال القزابري و بقيت كنطلب الله يعطيني النجاح فالباك | بووز

بالفيديو..شاب مغربي: بكيت بزاف فالدعاء ديال القزابري و بقيت كنطلب الله يعطيني النجاح فالباك

نسولو الناس:شنو ريكم فالناس لي كايقومو بأعمال سحر و شعوذة خلال العشر الأواخر من رمضان؟ | بووز

نسولو الناس:شنو ريكم فالناس لي كايقومو بأعمال سحر و شعوذة خلال العشر الأواخر من رمضان؟

مثير وبالفيديو.. ملك الأردن يشارك شخصيا في إخماد نيران حريق غابوي | دولي

مثير وبالفيديو.. ملك الأردن يشارك شخصيا في إخماد نيران حريق غابوي

فيديو فتاة تروي موقفًا تعرضت له من خلال زواج الصالونات | مجتمع

فيديو فتاة تروي موقفًا تعرضت له من خلال زواج الصالونات

فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب والبرنامج كان مجرد تمثيل | ثقافة و فنون

فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب

شاهد الفرحة العارمة للقطريين بعد وصول المواد الغذائية المغربية لدولة قطر .. البطيخ المغربي يرد الروح | مجتمع

شاهد الفرحة العارمة للقطريين بعد وصول المواد الغذائية المغربية لدولة قطر .. البطيخ المغربي يرد

فضيحة وبالفيديو.. البوسان والتعناق نهار رمضان في شاطئ عين الذئاب بالبيضاء بين فتاة وشاب | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. البوسان والتعناق نهار رمضان في شاطئ عين الذئاب بالبيضاء بين فتاة وشاب

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب والبرنامج كان مجرد تمثيل

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 14:47 فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب والبرنامج كان مجرد تمثيل | ثقافة و فنون
فضيحة وبالفيديو: فنانة عربية شهيرة تفضح رامز جلال بعد مشاركتها في مقلبه: كنت على علم بالمقلب والبرنامج كان مجرد تمثيل
خرجت الفنانة الكويتية منى شداد، بتصريح مثير، أكدت من خلاله أنها كانت على علم مسبق بمقلب الفنان المصري ''رامز جلال'' في برنامج ''رامز تحت الأرض'' الذي يبث على قناة ''إم بي سي''.
''شوف تيفي''


خرجت الفنانة الكويتية منى شداد، بتصريح مثير، أكدت من خلاله أنها كانت على علم مسبق بمقلب الفنان المصري ''رامز جلال'' في برنامج ''رامز تحت الأرض'' الذي يبث على قناة ''إم بي سي''.

وأوضحت شداد في اتصال هاتفي لها مع الإعلامية ''حليمة بولند''، على قناة ''العدالة'' أن الإعلامي نيشان، اتصل بها في البداية، وأكد إجراء لقاء معها داعيا إياها بالحضور بلباس رياضي، إلا أنها ومباشرة بعد وصولها إلى أبوظبي قرأت تصريح الإعلامي طوني خليفة لينتابها شعورا بأن حضورها للإمارات كان من أجل مقلب.

وأكدت شداد على أنها لم تكن تعلم في البداية أن الأمر يتعلق بمقلب، لكن معدة البرنامج، أخبرتها بتفاصيل ما سيقع لها، لتقوم بالمشاركة فيه و جسدت دور أنها كان بالفعل ضحية لرامز جلال.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مقلب رامز جلال أبوظبي منى شداد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شاهد مدى سعادة دنيا بطمة بالهدايا الباهظة الثمن التي تلقتها من اصدقائها بالخليج بعد انجابها لمولودتها الأولى | ثقافة و فنون

شاهد مدى سعادة دنيا بطمة بالهدايا الباهظة الثمن التي تلقتها من اصدقائها بالخليج بعد انجابها لمولودتها الأولى

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات | ثقافة و فنون

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات

حصري وبالصور.. هذا ما وقع في قلب المكتبة الوطنية بالرباط بحضور عبدالهادي بلخياط وتيحيحيت | ثقافة و فنون

حصري وبالصور.. هذا ما وقع في قلب المكتبة الوطنية بالرباط بحضور عبدالهادي بلخياط وتيحيحيت

بالصور..بعد الولادة..أول ظهور لدنيا باطما رفقة ابنتها غزل وهذا ما قالته لجمهورها | ثقافة و فنون

بالصور..بعد الولادة..أول ظهور لدنيا باطما رفقة ابنتها غزل وهذا ما قالته لجمهورها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفائزة بماستر شاف المغرب في نسخته الأولىحليمة موريد تُقدم سلسلتها بموروكومول تحت إشراف سكر النمر | مال و أعمال
منذ 51 ثانية

الفائزة بماستر شاف المغرب في نسخته الأولى''حليمة موريد'' تُقدم سلسلتها بموروكومول تحت إشراف سكر ''النمر''

مواطنة مغربية متأثرة بدعاء الشيخ عمر القزابري بمسجد الحسن الثاني..شوفو أشنو قالت | بــووز

مواطنة مغربية متأثرة بدعاء الشيخ عمر القزابري بمسجد الحسن الثاني..شوفو أشنو قالت

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها بحال المسجد الحرام | بــووز

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها بحال المسجد الحرام

بالفيديو..شاب مغربي: بكيت بزاف فالدعاء ديال القزابري و بقيت كنطلب الله يعطيني النجاح فالباك | بــووز

بالفيديو..شاب مغربي: بكيت بزاف فالدعاء ديال القزابري و بقيت كنطلب الله يعطيني النجاح فالباك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مواطنة مغربية متأثرة بدعاء الشيخ عمر القزابري بمسجد الحسن الثاني..شوفو أشنو قالت | بووز
منذ 10 دقائق

مواطنة مغربية متأثرة بدعاء الشيخ عمر القزابري بمسجد الحسن الثاني..شوفو أشنو قالت

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها بحال المسجد الحرام | بووز

من قلب أكبر مسجد بافريقيا..الله يرحم الملك الحسن الثاني لي دار لينا هاذ المعلمة كنصليو فيها بحال

بالفيديو..شاب مغربي: بكيت بزاف فالدعاء ديال القزابري و بقيت كنطلب الله يعطيني النجاح فالباك | بووز

بالفيديو..شاب مغربي: بكيت بزاف فالدعاء ديال القزابري و بقيت كنطلب الله يعطيني النجاح فالباك

نسولو الناس:شنو ريكم فالناس لي كايقومو بأعمال سحر و شعوذة خلال العشر الأواخر من رمضان؟ | بووز

نسولو الناس:شنو ريكم فالناس لي كايقومو بأعمال سحر و شعوذة خلال العشر الأواخر من رمضان؟

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.