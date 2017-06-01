فضيحة وبالفيديو.. البوسان والتعناق نهار رمضان في شاطئ عين الذئاب بالبيضاء بين فتاة وشاب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة تبادل شاب وفتاة للقبل نهار رمضان بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء نهار رمضان.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة تبادل شاب وفتاة للقبل نهار رمضان بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء نهار رمضان.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة لقيام الشاب والفتاة بتبادل القبل نهار رمضان وفي مكان يعرف حركة دائمة، نظرا لتوافد المواطنين عليه خلال الشهر الكريم.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للمطالبة بنشر رجال شرطة بكورنيش شاطئ عين الذئاب لمنع وقوع مثل هذه الممارسات الغير أخلاقية.



